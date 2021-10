Insultes, cris et pétages de plombs : les arbitres sont soumis à une pression psychologique de plus en plus lourde. Où sont les fameuses valeurs historiques du hockey ?

L’arbitre nous a encore fait perdre un, deux ou trois points ce week-end." "Il est temps que les arbitres soient à la hauteur de la Division Honneur." "Les arbitres ont été mauvais. Encore et encore." "À mort l’arbitre." Le retour des spectateurs en bord de terrain n’a pas été de tout repos pour les hommes au sifflet. Une vague de violences verbales sévit sur les terrains de hockey.