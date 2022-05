"Après une saison satisfaisante, puisque l'équipe termine à la 5e place, celle-ci nous laisse toutefois un petit goût de trop peu et/ou de 'tout juste pas', et ce dans plusieurs matchs serrés", explique Michel Schuermans, co-président du club lierrois. "Afin d'éviter cela la saison prochaine nous avons essayé de renforcer un peu l'équipe tout en s'assurant que nos jeunes Belges ne perdent pas leur place." Ainsi Nico Cicileo, international argentin de 28 ans qui compte 79 sélections avec 'Los Leones', quitte le Daring pour débarquer à Lierre dans le but d'organiser la défense aux côtés du Red Lion Nicolas De Kerpel. A lui s'ajouteront deux autres internationaux néo-zélandais. L'attaquant Dylan Thomas, 26 ans, vient d'UHC en Allemagne et retrouvera à l'Herakles son compatriote George Muir, 28 ans, qui compte 128 sélections comme milieu offensif avec les 'Black Sticks'. Toujours en attaque, le jeune Français Antonin Igau, 21 ans, est aux portes de l'équipe de France et a choisi de quitter l'Antwerp, rétrogradé en D1, pour l'Herakles afin de poursuivre son évolution. Enfin, Manuel Mondo viendra compléter le secteur défensif. L'Italo-argentin de 26 ans est un international Italien qui a joué au Mechelse cette saison où il a marqué 21 goals sur sleep.

"Au niveau départ, nous perdons toutefois l'Australien Corey Weyer et l'Espagnol Joan Tarres, tous les deux pour raisons d'équipe nationale et de leur préparation à la Coupe du monde 2023, ainsi que Romain Deville qui va au Mechelse et Mattia Amorisini", a conclu Schuermans.

L'Herakles, qui compte quelque 900 membres et plus d'une cinquantaine d'équipes, n'a inscrit son nom qu'à une seule reprise, en 1998, au palmarès du championnat de Belgique messieurs.