John-John Dohmen, 31 ans, fait partie des cadres de l'équipe nationale de hockey. Intégré à l'âge de 17 ans, le Waterlootois a tout connu avec les Red Lions.

Les joies de la qualification et de la participation à trois olympiades consécutives, les défaites en finale de grand tournoi, comme aux JO de Rio en 2016 ou à l'Euro de Boom en 2013, ainsi que les deux derniers grands sacres de champion du monde et d'Europe qui a valu à son équipe de recevoir mercredi officiellement le Trophée national du Mérite sportif. "Le hockey est devenu le modèle d'un sport qui est parti de zéro pour atteindre les sommets en une dizaine d'années. Il est désormais une source d'inspiration pour d'autres sports", reconnaît le meilleur joueur mondial de 2016. "Si les échanges se sont plutôt faits avec des individualités lors du dernier stage multidisciplinaire organisé début décembre à Belek par le Comité olympique belge, il en va autrement avec les basketteuses belges notamment. Les Belgian Cats sont très intéressées par ce que l'on fait et notre approche générale de notre sport", explique le Waterlootois, par ailleurs fort sollicité dans le monde de l'entreprise pour relater le parcours des Red Lions. "Le football aussi est demandeur", poursuit-il. "Notre entraîneur Shane McLeod et moi-même sommes en contact avec Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges, pour aller à leur rencontre dans le cadre de leur préparation à l'Euro. Je trouve cela 'top' de leur part. Cela veut dire qu'ils ne restent pas dans leur bulle, comme beaucoup s'imaginent, mais qu'ils s'intéressent à d'autres disciplines et sportifs belges." .