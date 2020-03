Faut-il encore présenter John-John Dohmen ? A 32 ans depuis janvier, il est le seul joueur belge de champ à avoir à la fois été élu meilleur joueur du monde par la FIH, être champion du monde, champion d'Europe en équipe nationale et champion d'Europe en club. Ajoutez à cela qu'il est recordman, et pour un bon bout de temps, du nombre de sélections chez les Red Lions (395 à l'heure actuelle) et vous aurez un petit aperçu de son très enviable palmarès.

John-John Dohmen, quelles sont les raisons de votre départ du Watducks après 13 ans dans ce club ?





Je dois tout d'abord préciser que je n'ai aucun souci avec le Wat. (...)