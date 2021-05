John John Dohmen: “Le jeu du Watducks est plus fort, le mental du Dragons plus solide” Hockey Thibaut Vinel © BELGA

John-John Dohmen décrypte les forces et faiblesses des deux candidats au titre. Samedi, à la Wilrijkseplein, le championnat de DH vivra son dénouement malgré une saison marquée par la Covid-19. Les supporters du Watducks et du Dragons ne pourront pas encourager leur équipe. Néanmoins, ils ne sont pas à plaindre vu qu’Anversois et Waterlootois ont raflé 10 des 11 derniers titres mis en jeu !