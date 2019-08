Même sans jouer, les Red Lions ont marqué des points. Leur principal rival pour la première place du groupe s’est fait surprendre par d’étonnants Gallois.

Le pays de Galles, qui découvrait l’élite européenne pour la première fois depuis 20 ans, se coltinait le voisin anglais. Les Gallois n’ont pas déçu. Au but de Ward à la 26e minute, ils ont répondu par Gareth et Rhodri Furlong. "C’est l’un des plus gros matches de ma carrière. Nous avons pris un bon point", réagissait Jacop Draper. Jusqu’à la 58e minute, ils tenaient les trois points, mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil de James Gall qui scellait le score sur pc à 120 secondes de la fin. Ce partage (2-2) contraint les Anglais à battre l’Espagne lors de ce qui ressemblera au match décisif pour la 2e place du groupe.