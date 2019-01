Gregory Uyttenhove, le meilleur arbitre belge masculin, ne sifflera pas lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Le Gantois a annoncé samedi dans un message posté sur les réseaux sociaux qu'il interrompait sa carrière d'arbitre international, tant à l'extérieur qu'en salle. Une décision motivée par un manque de disponibilité a précisé Uyttenhove, seul arbitre belge présent lors de la dernière Coupe du monde de hockey, début décembre en Inde. "Je pense avoir atteint une limite, pas de ma capacité à arbitrer, mais de mes disponibilités", explique le referee, avocat dans la vie professionnelle. "Je n'aurai plus assez de temps pour pouvoir être présent lors des grands tournois, et par conséquent, plus assez de disponibilités non plus pour la préparation physique et mentale, indispensable à ces compétitions. Je veux pouvoir regarder mes collègues dans les yeux", a confié sur Facebook Uyttenhove, dont la voie pour être choisi afin d'arbitrer aux prochains JO de Tokyo semblait toute tracée.

Il faut remonter à Sydney, en 2000, avec Eric Denis, pour retrouver trace d'un arbitre masculin belge présent aux Jeux Olympiques. Le N.1 belge de l'arbitrage a toutefois précisé qu'il continuerait à officier dans le championnat national.