Cette fois ça y est, les Red Lions entrent en piste dans leur 17e championnat d’Europe (sur 18 éditions). Et ils commencent fort puisque ce Belgique - Espagne sera une réédition de la finale de 2019, gagnée haut la main 5-0 à l’époque par les Belges - qui avaient d’ailleurs réussi le même score en match de poule. Ces deux résultats récents et la double victoire des Reds en Pro League (2-3 et 0-2 à Valence en février) pourraient laisser croire que les hommes de Frédéric Soyez, qui sera bientôt suivi à ce poste par l’actuel entraîneur batave Max Caldas, ne sont pas un obstacle sérieux. Il n’en est rien, comme nous le confirme Nico De Kerpel, le "couteau suisse" de l’équipe.



(...)