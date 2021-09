La reprise des Red Lions Michel Van den Heuvel vit mardi son premier entraînement avec ses 25 Red Lions.

Les Red Lions ont repris le chemin des entraînements lundi. Trente-neuf jours après leur titre olympique, la bande à Wegnez a repris la route de Wilrijk et de l’Adeps, à Auderghem.

Michel Van den Heuvel a donc dirigé son premier entraînement avec une partie de son groupe. Les plus jeunes étaient conviés pour une session sur le terrain de Wilrijk alors que les Bruxellois avaient une séance de musculation à Auderghem.

Mardi, le successeur de Shane McLeod a donné rendez-vous à son groupe élargi, c’est-à-dire 25 joueurs. On y retrouve 18 champions olympiques vu que Thomas Briels est le seul à avoir annoncé son départ à la retraite. On y ajoute les non repris des Jeux comme Poncelet, Plennevaux, Cosyns et Stockbroekx ainsi que les jeunes Ghislain, T. Willems et Van Oost.