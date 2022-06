Michel van den Heuvel a remis la structure olympique sur le terrain à l’exception du jeune Van Dessel.

Le mois de Pro League se déroule très bien pour les Red Lions qui ne cessent de monter en puissance à Anvers. Depuis la fin du championnat de Belgique, les Reds ont signé un 14 sur 15. Pour ce "cinquième match", Michel van den Heuvel avait retrouvé les pensionnaires d’Hoofdklasse Arthur Van Doren et Alexander Hendrickx ainsi que le blessé Florent van Aubel. Seul le jeune Arno Van Dessel avait survécu au retour des Olympiens.

Étonnamment, le T1 néerlandais avait décidé de jouer avec une équipe qui ressemblait fort à celle qui a été championne olympique pour affronter les modestes Sud-africains (FIH 16). L’entraîneur recherchait une forme de stabilité pour le bloc des six derniers matchs (Afrique du Sud, Inde et Angleterre).

"Nous avons six matchs pour monter en puissance et préparer au mieux la Coupe du monde", résumait le revenant Arthur Van Doren qui vient de célébrer des titres en EHL et en Hoofdklasse.