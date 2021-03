L’Orée n’a pas livré une grande prestation, mais les Bruxellois ont dompté la fougue des Ours pour les garder à une distance de 6 points au classement. Tel était l’objectif du jour.

Avec un but sur pc et un goal tombé du ciel, l’Orée avait pris les commandes, mais, dans le jeu, le Beerschot a mené les débats avec une nette domination dans le 3e quart. Arthur Thieffry et ses défenseurs ont été très solides pour résister aux assauts.