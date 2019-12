Thierry Weil, CEO de la FIH, est satisfait de la première édition de la Pro League et se réjouit du lancement le 11 janvier de la deuxième édition. Il a rectifié la copie en assurant plus de place à la promotion et au ticketing. Le Français en a profité pour féliciter la fédération belge tout en lui rappelant la nécessité de se doter d’un stade afin de perdre moins d’argent dans la construction de tribunes éphémères.

(...)