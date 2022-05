Nommé coach manager des équipes belges de hockey U18 et U21 en mars dernier, Xavier Reckinger aura en charge une sélection masculine à l'Euro de Walcz en Pologne du 6 au 9 juillet.

Le rendez-vous est qualificatif pour le championnat du monde en janvier 2024 à Oman.

A l'instar du basket 3X3, le hockey 5 contre 5 (quatre joueurs et un gardien) est une variante du hockey traditionnel (avec 11 joueurs) et se joue sur un petit terrain avec bordure (comme pour le hockey en salle).

Xavier Reckinger a repris deux gardiens Daan Drijver (Anvers) et Lysander Burmann (Braxgata) et huit joueurs de champ Dylan Englebert (Leopold), Emile Esquelin (Watducks), Loic Sidler (Watducks), Matthieu Weyers (Racing), Nelson Onana (Braxgata), Max Loots (Braxgata), Roman Duvekot (Beerschot), Guillaume van Marcke (Watducks). Xavier Reckinger sera assisté de Frederic Metten et rassemblera ses jeunes joueurs à partir du 21 juin sur le terrain du Beerschot.