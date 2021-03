La deuxième journée du playoff pourrait déjà tuer tout le suspense dans le groupe B. Watducks et Orée reçoivent une occasion en or de créer un gouffre avec la 3e place. Pourtant, la première journée avait été tendue avec le partage de l’Orée au Beerschot et le pénible succès du Watducks à Louvain.