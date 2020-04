Les clubs de sport subissent de plein fouet la crise du coronavirus, avec des conséquences financières parfois dramatiques. Les clubs de hockey n’échappent pas à la règle et ont vu leur Fédération leur venir en aide sous la forme d’une lettre ouverte envoyée à tous les membres du pays. “Nous aimerions vous demander de vous montrer solidaires avec votre club”, explique le message envoyé il y a plusieus jours et signé entre autres par Marc Coudron, Président de la Fédération de hockey. “Votre club n’a plus aucune rentrée financière mais pas mal de frais continuent à courir. Ne demandez pas de remboursement de cotisation !”

(...)