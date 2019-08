Le Red Lion, qui s'est imposé ce samedi avec l'équipe nationale belge de hockey contre l'Angleterre, aborde la présence du roi Philippe dans les tribunes anversoises.

"Nous sommes fiers que le roi Philippe soit venu voir notre match. Nous avons reçu un briefing précis. C’est une immense marque de respect. On sent que la fédération a eu de nombreuses réunions. La seule différence, c’est que nous devions nous tourner lors du line up pour être face à lui. Nous lui avons serré la main avant le match, mais ce n’est pas à ce moment que nous prenons le temps de discuter. Nous étions plus frais qu’en décembre. Nous nous étions rendus au Palais royal après notre titre mondial. Je me souviens aussi de sa venue aux Jeux olympiques de Rio. Il nous avait vus après notre succès 12-0. Il avait été super impressionné par le score. Il avait joué au hockey tout comme son fils."