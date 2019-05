Le Daring, qui jouera en Division 1 la saison prochaine, avait dû laisser partir Gaëtan Dyckmans et Hugo Genestet au Watducks. Mais, le président Ryan Deuvaert, qui multiplie les actions pour développer son club de la base jusqu'au sommet, a réalisé un grand coup en attirant le tout nouveau champion de Belgique: Manu Brunet.





L'Argentin de 33 ans, champion de Belgique avec le Léo (où il est resté deux saisons) et également champion olympique, a été engagé comme joueur et comme directeur sportif du club Molenbeekois qu'il a fréquenté durant 5 saisons avec notamment une place en Final Four de l'EHL, révèle nos confrères de La Libre Belgique. Outre ses qualités sportives, Manu Brunet est un leader hors pair qui appartient à la catégorie des plus grands.





"Nous avions discuté avec lui il y a quelques semaines afin qu'il devienne notre directeur sportif dès l'an prochain", confie Ryan Deuvaert. "Très récemment, il a accepté de porter également notre maillot. J'ai aimé son projet. Il ne veut pas chipoter. Dès l'an prochain, il veut voir nos messieurs et dames monter de division. Pour les messieurs, on veut s'inspirer de Louvain. Sa présence sera incontestablement un atout pour réunir une équipe ambitieuse."