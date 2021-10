En cause: une grue servant au montage des caméras de télévision est restée bloquée sur une partie de terrain et n'a pu être dégagée qu'après 1 heure 20 d'effort. Avec l'arrosage et l'échauffement qui ont suivi, la partie n'a pu débuter qu'à 15h40, au lieu de 14h00 initialement prévu.

Par conséquence, le duel à suivre entre Red Lions et Allemands, programmé à 16h30 subira également du retard et ne devrait démarrer que vers 18h00.