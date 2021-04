Le héros de l'EHL, Max Muschs: "Je suis sur un petit nuage" Hockey Thibaut Vinel © BELGA

Le Léopold a conquis la 3e place européenne à la suite de sa victoire contre les Allemands d'Uhlenhorst Mulheim (2-4). Pourtant, tout avait mal débuté. Samedi, le Léo perdait Tom Boon (ischios). Dimanche, avant le match, le Léo était privé de Max Plennevaux (ischios). Un pc et une bête perte de balle avait mis les Ucclois en grosse difficulté (0-2). A ce moment, une belle surprise a surgi: Max Muschs. Il a planté deux buts en 4 minutes avant de mettre un 3e en fin de partie. Le symbole est fort. Ce travailleur de l'ombre n'a pas souvent été sur le devant de la scène à cause de Boon et Plennevaux. Il n'a jamais refusé les charges de travail. Il a enfin connu son heure de gloire.