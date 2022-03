Les Ucclois ont réussi un beau coup, ce vendredi, sur le terrain des Gantois.

Pascal Kina ne s’était pas trompé dans son schéma tactique. Les Gantois ont coupé les angles et réduit les espaces pour éviter que le Léo ne déploie son plan de jeu classique. Dans les duels, les Buffalos étaient redoutables. Le premier quart était irrespirable tant le press gantois était serré. Le Léo ne parvenait pas à remonter le terrain de manière construite. Mais les Ucclois étaient prêts à souffrir pour éviter le zéro sur neuf. Il leur fallait un petit coup de pouce. Dès la première minute, une combinaison sur pc de Boon et Plennevaux aboutissait chanceusement car le sleep était raté et non cadré (0-1). Avant la pause, le marquoir ne changeait pas malgré de nombreuses percées dans le cercle de Reynaud, qui a été héroïque jusqu’au bout. La défense uccloise renouait avec sa tradition d’être une forteresse. John Verdussen tenait les clés de la baraque, aidé parfois par la maladresse des attaquants locaux. Reynaud faisait le reste.