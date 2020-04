C'est l'un des plus grands joueurs belges de tous les temps qui vient de nous quitter. Guy Miserque est décédé à l'âge de 74 ans.

Débutant au Parc, il y jouait aux côtés de Matou Legros avant de quitter le club de Woluwé pour Uccle Sport. Il joua en équipe première pendant plus de 20 ans, reprenant même le stick passé l’âge de 45 ans pour aider son équipe à se maintenir au plus haut niveau. Il fit partie de cette glorieuse équipe uccloise qui fut championne à 10 reprises en 75 et 85. Il a été olympien à 4 reprises (1964 Tokyo, 1968 Mexico, 1972 Munich et 1976 Montréal). Il a revêtu le maillot national à 190 reprises entre 1963 et 1984. Remarquable distributeur et organisateur, il fut l’un des plus grands joueurs européen des années 70.

Il fut Stick d'Or en 1966 (on n'attribuait la distinction qu'une seule fois) et accessit en 1965. Ce professeur d’éducation physique fut un modèle de fair-play et d’élégance.