Pour le Léopold, la campagne en EHL s’arrêtera dimanche en fin d’après-midi avec la petite finale contre les champions allemands d’Uhlenhorst Mulheim. Quand Baumgarten a mis le Léopold aux commandes à la reprise de la deuxième mi-temps, Bloemendaal a douté durant 15 minutes. Quand ce même Baumgarten a inscrit le 3-4 sur shoot out, Bloemendaal a remis son sort entre les mains de son 5e tireur, Arthur Van Doren. Le Red Lion n’a pas tremblé. Il a effacé le shoot out manqué par Schuurman. L’International français a été héroïque tout comme toute la ligne arrière du Léo. D’Eaton à Poncelet en passant par Forgues et Jo Verdussen, ils ont répondu présent.