Le comité de contrôle n’a pas été sensible à la défense de Mes Spreutels et Ledure, qui représentaient le Léopold dans l’affaire Monja et Albertarrio. "Le comité de contrôle a reconnu le Léopold coupable d’infraction à l’article 8 du Règlement d’ordre intérieur de l’ARBH et d’infliger un forfait au Léopold pour tous les matchs joués avec les deux joueurs argentins. Le comité de contrôle a également décidé de rendre cette décision exécutoire nonobstant appel, ce qui veut dire que les demi-finales des play-offs devront se dérouler aux dates prévues", dit l’ARBH par voie de communiqué.