Que ce soit le 1-11 de la Gantoise à l’Antwerp, la kyrielle de buts dans les dernières minutes, les surprises comme s’il en pleuvait ou encore la qualité du spectacle sur tous les terrains, le championnat régulier a été d’une richesse colossale avec 12 équipes qui méritaient leur place en Division Honneur.

Dimanche, il a fallu attendre la dernière minute pour que le Racing et le Braxgata accrochent les deux dernières places pour le play-off et que le Daring envoie l’Orée en barrages. Retour sur une saison qui mérite d’autant plus d’entrer dans l’histoire qu’elle a tourné la page Covid.