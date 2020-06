Le hockeyeur international Sebastien Dockier, 30 ans, change de club tout en restant dans le championnat des Pays-Bas. Le Red Lion quitte Den Bosch pour Pinoké. A Amstelveen, près d'Amsterdam, il aura comme équipier Alexander Hendrickx.

"Nous sommes très fier de l'arrivée de Sebastien", a commenté le responsable du hockey de haut niveau Michiel Hilders sur le site de Pinoké. "Depuis des années, il est l'un des attaquants les plus performants de la Hoofdklasse. Sa vitesse, son sens du but et son efficacité dans le cercle offensif seront sans aucun doute d'une grande valeur pour notre équipe. Son arrivée s'inscrit aussi parfaitement dans notre stratégie visant à accélérer le développement des jeunes talents, en leur permettant de jouer avec des stars internationales comme Wellen, Hendrikx, Mazzili et donc maintenant aussi Dockier.

Dockier, 30 ans, quitte Den Bosch après 5 saisons (2014 à 2017 et 2018 à 2020). Il compte 196 sélections en équipe nationale, avec qui il a remporté le titre mondial 2018 et l'argent aux Jeux Olympiques 2016.