Le sélectionneur des Red Panthers, Raoul Ehren, dévoile mercredi à Anvers le nom des 20 Reds qui disputeront la Coupe du monde du 1er au 17 juillet à Terrassa et à Amsterdam. Il disposait d’un vivier de 24 joueuses qui ont été testées durant le mois de Pro League. Seules Ballenghien, Vandermeiren et Brasseur ont disputé les six derniers matchs. Elles sont cinq (Blockmans, Vanden Borre, ‘t Serstevens, Marien et Picard) à n’avoir joué que trois rencontres. Comme les raisons sont différentes, aucun bilan ne peut être tiré de ce constat.

Nous avons passé chaque ligne au crible pour déterminer le profil complet de l’équipe qui sera présente à Terrassa le 1er juillet.

(...)