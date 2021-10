Que dire, hormis que les week-ends s’enchaînent et, malheureusement, se ressemblent. On domine, on a plus d’occasions franches face au gardien adverse, mais on ne fait pas la différence", conclut Jean Willems, coach du Watducks, à la sortie du terrain.

Ce constat sonne très juste. Encore une fois, les joueurs brabançons se sont montrés volontaires et offensifs, mais ne remportent pas la mise finale. Ils ont également obtenu plusieurs phases de penalty corner, et n’en ont inscrit aucun.

Malgré sa onzième place sur douze, à domicile, avec leur public et leur expérience, le Watducks est néanmoins une équipe qui fait peur, même au premier. Sur papier mais également sur le terrain. Philippe Simar le confirme. "Aujourd’hui, c’est un bon point gagné, quand on vient au Watducks, une équipe dans le top 4 depuis des années, c’est un très bon point qu’on a obtenu."