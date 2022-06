Dès la 30e seconde, les Indiennes mettent la pression sur la défense belge qui en a plein les pieds.

A la 2e, les Belges obligent déjà la gardienne Savita à intervenir.

Une minute plus tard celle-ci doit s’incliner sur un tir de Nelen : les belges sont devant (1-0).

Elles continuent sur leur lancée : 5e pc contré, 6e Ballenghien très active lancée en profondeur loupe son centre

Il y a de nombreuses pertes de balle dans l’entrejeu indien mais les Belges n’en profitent pas toujours dans leur reconversion.

9e premier PC indien provoqué par Salima sur une descente qui est un des seuls dangers en ce début de match.

Rami n’en profite pas et tire à côté de l’objectif.

La défense belge maîtrise bien son sujet et les attaquantes belges se procurent quelques occasions sans véritablement inquiéter la gardienne indienne.

Une superbe combinaison Struijk, Leclef ,Hillewaert ne trouve pas preneuse.

A la 25e une nouvelle combinaison isole Leclef qui voit son beau tir dévié.

La 2e mi-temps démarre sur le même tempo et les Belges continuent leur travail de sape.

A la 35e une action initiée par Struijk isole Ballenghien qui fusille le dernier rempart indien c’est 2-0.

Les Red Panthers gagnent la majorité des duels et ont vraiment le match en mains.

Sur une balle en profondeur de Gerniers , Ballenghien oblige la gardienne indienne à intervenir.

Les Red Panthers ratent 2 opportunités dans de belles reconversions où le dernier geste a fait défaut.

47e belle intervention de Sotgiu sur un tir tendu et une minute plus tard, Kaur Baljeet profite d’une hésitation défensive pour ramener son équipe dans la rencontre.

50e Ballenghien insatiable trouve le piquet sur un tir lié à un centre en retrait.

Les Indiennes commencent à y croire et jouent plus haut et inquiètent un peu l’arrière garde belge.

Le match aurait pu être plié si les Belges avaient pleinement profité de leurs opportunités.

Belgique :D’Hooghe ; Brasseur, Puvrez, Hillewaert, Vanden Borre ; Nelen, Vandermeiren, Englebert ; ‘T Serstevens, Versavel, Struijk puis Rasir, Gerniers, Sotgiu, Leclef, Ballenghien, Blockmans, De Mot

Inde : Savita ; Ekka Deep Grace, Monika, Sonika, Pradham, Udita, Lalremsiami, Pukhrambam, Rani, Tete Salima, Neha puis Nisha,Katariya, Kaur Navneet, Chaudhary Ishika, Deepika, Kaur Baljeet

Arbitres :Mmes Agache et Harrison

Cartes vertes : 55e KLaur Baljeet

Buts : 3e Nelen (1-0), 35e Ballenghien (2-0), 48e Lalremsiami (2-1)

Pc : Belgique (0/6) ,Inde (0-1)