L’arrivée du mois de juin rime avec les cotisations. La crise sanitaire a bousculé le calendrier. Les dirigeants de club, conscients que leurs membres ont été privés d’une demi-saison, rivalisent d’ingéniosité pour rattraper le temps perdu.

Le modèle économique des matricules s’appuie sur un pilier central : les cotisations des membres. Le sujet est sensible. Les trésoriers, gardiens du temple, refusent qu’on touche à cette manne vitale. Non seulement il était inenvisageable que les clubs remboursent une partie des cotisations pour la saison 2019-2020, mais il est impossible que le montant des cotis 2020-2021 soit revu à la baisse. En règle générale, les cotisations représentent entre 30 et 60 % des recettes annuelles. Derrière ces revenus, les clubs vivent grâce aux stages (et events) et aux recettes du bar. Le sponsoring ne représente qu’un faible pourcentage. Selon les derniers chiffres publiés par l’ARBH, cinq clubs du royaume dépassent la barre symbolique des 1 500 membres. En considérant qu’un membre paie en moyenne une cotisation de 500 euros par an, on mesure mieux la quantité d’argent brassé par les trésoriers, qui gèrent réellement des entreprises.

Nous avons rendu visite aux trois plus grands pourvoyeurs de membres de l’ARBH.