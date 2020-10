"Les matchs de division d'honneur de ce dimanche 25 octobre sont reportés à une date ultérieure, comme tous les autres matchs séniors/adultes qui sont annulés à partir d'aujourd'hui et ce, jusqu'au jeudi 19 novembre inclus, au minimum", a écrit laconiquement l'ARBH sur son site internet vendredi soir.

Bien que certains sports professionnels aient reçus la possibilité de la part du gouvernement fédéral de poursuivre leurs compétitions, mais sans public, le hockey a donc décidé de suspendre toutes ses compétitions seniores, ce qui ne sera pas le cas pour ses classes d'âge.

Contrairement aux mesures annoncées jeudi, l'ARBH a en effet décidé d'étendre la possibilité de jouer aux catégories de jeunes jusqu'aux junior(e)s (U19). "Une partie des mesures annoncées il y a deux jours par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n'ont plus lieu d'être. Les rencontres des divisions régionales LFH (ligue francophone, ndlr) U14, U16 et U19 peuvent toujours se jouer", avait communiqué plus tôt dans la journée l'ARBH, avec comme protocole un seul adulte maximum par jeune joueur autorisé et bien sûr des club-houses fermés.

Une communication plus détaillée concernant l'aile flamande (VHL) et certains protocoles d'entraînements, toujours autorisés mais sans contact, devrait être annoncée dans la soirée sur le site de la fédération.