Le sort en est jeté : si la plupart des rencontres de Pro League de ces derniers mois ont été remises pour cause de Covid, provoquant l’arrêt prématuré de cette compétition dont les Belges ont été déclarés vainqueurs, le 18e championnat d’Europe aura bien lieu, lui, et même devant du public (2 700 spectateurs par rencontre) mais sous des conditions sanitaires très strictes qui jetteront un peu d’ombre sur l’événement.

Deux ans après leur titre acquis de haute lutte à Anvers, les Red Lions partiront tout naturellement avec l’idée de prolonger leur titre, le seul de leur histoire jusqu’ici dans cette compétition après deux médailles d’argent (2013 et 2017) et une de bronze (2007). Il faut dire qu’il leur est difficile de se cacher en trônant à la première place mondiale, avec des titres de champion du monde (2018) et de champion d’Europe (2019), et, comme nous venons de le voir, une victoire en Pro League pas plus tard que la semaine dernière. On en viendrait à oublier que les Belges sont aussi vice-champions olympiques depuis 2016 à Rio…