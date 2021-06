Les Red Lions seront bien en demi-finale et n’ont pas désappris le hockey. Ce sont les deux conclusions principales de cette dernière rencontre de poule, disputée devant une centaine de spectateurs à peine sur le temps de midi.

Une rencontre qui a pris tournure très rapidement avec un but de Florent van Aubel dès la 33e seconde. Dans un premier quart d’heure à sens unique, les Belges n’ont pas traîné pour atteindre leur objectif principal : creuser un écart de quatre buts pour éviter toute mauvaise surprise. Il leur a fallu un peu moins de 13 minutes pour y arriver avec deux nouveaux buts de Hendrickx sur pc et de Nico De Kerpel, qui a fait une excellente et très attendue rentrée.

La suite fut un peu moins brillante. "On a recommencé à jouer compliqué alors que tout était simple jusque-là", pointait John-John Dohmen. Le score monta encore régulièrement pour finir par se stabiliser à 9-2. Les dix buts furent manqués de peu, notamment parce que Tom Boon toucha deux fois du bois et se heurta à quelques beaux arrêts du gardien adverse.

Le huitième but surtout fut un modèle de pc, donné à la vitesse de l’éclair par Dohmen, bloqué en une fraction de seconde par Van Doren et catapulté dans le but par Hendrickx, qui complétait ainsi son hat-trick. Mais le plus beau de l’après-midi fut sans doute celui d’Antoine Kina, en foulée sur une passe en profondeur de De Sloover. Une phase cristalline. "Je ne sais pas si c’était le plus beau, mais je suis content de l’avoir marqué. C’est notre but, faire circuler la balle au maximum. C’était un bon petit match qui fait du bien à la confiance. On a beaucoup attaqué et donc laissé quelques trous derrière. On doit maintenant un peu se reconcentrer sur la défense et le press." Les Lions affronteront les Hollandais en demi-finale.

Belgique : L. Van Doren, Boccard, A. Van Doren, Luypaert, Hendrickx, Denayer, Gougnard, Wegnez, van Aubel, Boon, Briels, puis. Dohmen, Charlier, De Sloover, Kina et De Kerpel.

Russie : Ozherelev, Proskuriakov, Lepeshkin, Matkovskiy, Fattakhov, Artemov, Khairullin, Kuraev, Loginov, Borisov, Zalmutdinov, puis Golubev, Nadyrshin, Solobevskiy, Arusiia, Starienko et Skiperskiy.

Arbitre : MM. S. Edwards (Ang) et D. Rodriguez (Esp).

Carte verte : 60e Boccard.

Carte jaune : 23e De Sloover.

Les buts : 1e van Aubel (1-0) ; 8e Hendrickx sur pc (2-0) ; 10e De Kerpel (3-0) ; 13e Hendrickx sur pc (4-0) ; 27e Kina (5-0) ; 30e Nadyrshin sur pc (5-1) et van Aubel (6-1) ; 41e Boon sur pc (7-1) ; 43e Kuraev (7-2) ; 54e Hendrickx sur pc (8-2) ; 56e Briels (9-2).