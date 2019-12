Vanasch questionné par les Olympiens Nos plus grands ambassadeurs aux JO de Tokyo ont posé leurs questions au keeper des Red Lions qui est en lice pour recevoir le titre de meilleur gardien de hockey du monde pour la 3e année consécutive.

Il existe une forme de solidarité entre les athlètes qui ont déjà vécu une expérience olympique ou ceux qui courent derrière ce rêve d’une vie. Lorsqu’on plonge dans les Jeux, la barrière des sports n’existe plus. Tantôt par envie tantôt par curiosité, les Olympiens jettent souvent un œil sur le terrain d’à côté. Neuf athlètes belges ont joué le rôle de journaliste en cuisinant le gardien des Red Lions, Vincent Vanasch. The Wall, comme on le surnomme, s’est arrêté sur toutes les questions.

(...)