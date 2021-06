Les Red Panthers ont clôturé en beauté un parcours épatant, qui range définitivement au rayon des mauvais souvenirs leur Euro à domicile raté d’il y a deux ans. Leur victoire sur l’Espagne ne souffre pas la moindre discussion. Elles menaient 1-0 au repos avec des statistiques énormes, et même si le jeu s’équilibra en deuxième période, elles arrivèrent finalement à marquer trois fois. Un succès bien mérité qui permet cette constatation à laquelle il était difficile de croire en commençant le tournoi : les Belges n’ont été battues que par les championnes du monde, qui jouaient à domicile, et encore, avec tous les honneurs.

Sixième nation européenne en commençant le tournoi, la Belgique ne pouvait revendiquer une médaille qu’en réalisant un exploit. Mais plus que les résultats secs, c’est la manière qui a plu. On ne veut garder que cette statistique : aussi bien contre l’Allemagne (3 minutes) que contre l’Angleterre (1 minute 30) et l’Espagne (moins d’une minute), les Panthers ont encaissé un but inattendu et ont répliqué du tac au tac, soit pour égaliser au marquoir (dans les deux premiers cas), soit pour reprendre une avance de deux buts (dans le troisième). Ce ne peut plus être un hasard, c’est la preuve que c’est devenu une équipe de battantes. Un élément qui leur faisait cruellement défaut il y a deux ans.