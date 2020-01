Les Panthers obtiennent un bon nul et remportent les Shoot-out.

Contexte: Frustrées après avoir été rejointes dans les toutes dernières secondes hier après le but égalisateur de Commerford et la défaite aux Shoot out, les Red Panthers ont montré de belles choses avec des jeunes joueuses très entreprenantes. Par rapport au match d'hier, Breyne et Peeters sortent du groupe que Michelle Struijk et anne-Sophie Vanden Borre intègrent. Elena Sotgiu était titulaire. Paul Gaudoin le coach australien avant le match. "Nous souhaitons faire plaisir à nos supporters. Par rapport au match d'hier, nous devons améliorer certains points de notre jeu, comme la défense et surtout être constant et consistant durant l'ensemble du match."

Niels Thijssen:"Après le match d'hier, c'est la déception qui prime car nous avions le match en main. Nous avons analysé le match et avons vu nos points d'amélioration. Je suis content de la prestation de l'équipe".

Premier quart-temps (0-0)

D'entrée de jeu, les Panthers ne se laissaient pas intimider par le jeu des Australiennes. Elles étaient les premières à se mettre en action. Justine Rasir percutait dans l'axe au milieu du terrain et rentrait dans les 25. Elle passait dans le cerce à Versavel qui se retrouvait en face à face face à Lynch. Elle touchait la balle qui passait à côté du but. Déja une grosse opportunité dans ce match Les Belges jouaient sans complexe en ce début de rencontre et Alexia T'Sersevens obtenait le premier pc de la rencontre. Versavel bloquait mal la balle, la défense australienne pouvait se dégager. Petit à petit, le match s'équilibrait. L'Australie avait à son tour un pc que Sotgiu dégageait de la guêtre. Mais la balle n'était pas sortie du cercle, la Belgique pouvait se dégager. Les joueuses de Niels Thijssen combinaient bien, faisaient circuler la balle et du coup parvenaient à entrer dans le cercle australien. La domination de ce premier quart était clairement belge. Ballenghien recevait une bonne passe dans le cercle mais tirait trop mollement ves le but. Rasir se créait également une occasion sans parvenir à la concrétiser. Les statistiques indiquaient bien la domination belge. Les Australiennes avaient la possession mais les Red Panthers sont rentrées 10 fois dans le cercle adverse contre 3 pour leurs adveraires. Un pc partout.

Deuxième quart-temps (0-0)

A l'inverse du premier quart, les Australiennes mettaient beaucoup de rythme en début de quart, le jeu se passait dans la moitié belge. Un pc venait récompenser la domination des joueuses locales. Ils étaient tirés vers le poteau gauche mais Raye dégageait presque sur la ligne. Les attaques se succédaient, comme les pc (3 durant ce début de quart) , mais la défense belge tenait le coup. Après avoir laissé passer l'orage, Nelen et ses partenaires repartaient de l'avant. Versavel dribblait dans le cercle et obtenait un stroke pour une faute de Lynch (une faute presque similaire à celle de Vincent Vanasch durant les SO hier) à la 22ème. Duquesne se loupait et tirait à côté. Nelen, rayonnante au milieu du jeu, passait dans le cercle. la balle était touchée par un pied. Les Belges jouaient la phase, Versavel passant à Duquesne qui slapait vers le but. Une joueuse australienne intervenait. Stewart dribbalit sur la droite et passait à une partenaire. Elles arrivaient en surnombre vers le cercle mais Raye intervenaitet récupérait la balle. En contre-attaque, Versavel et Englebert ne parvenaient pas à mettre Lynch en danger. Les deux equipes perdaient leur structure en fin de quart, la balle passait d'un 25 à l'autre. Les deux arbitres faisaient rentrer les joueuses aux vestiaires avant la fin de la mi-temps. Des trombes d'eau tombaient sur le terrain, le rendant impraticable. L'interruption durait plus d'une heure. Il restait 1'18 à jouer. Pas d'occasion durant ce court laps de temps. La mi-temps était raccourcie à 5 minute. Ce quart a été globalement dominé par l'Australie, avec 8 entrées dans le cercle à 4, mais les Red Panthers ont eu la plus grosse occasion avec le stroke raté de Duquesne.

Troisième quart-temps (1-0)

Les Panthers profitaient des espaces dans la défense adverse. Versavel recevait la balle dans les 25 australiens et rentrait dans le cercle. Elle centrait dans le cercle mais sa partenaire ne pouvait dévier la balle. Sur l'attaque australienne suivante, deux joueuses se retrouvaient face à Sotgiu. L'attaquante australienne ne cadrait pas. C'était une belle occasion qui était gachée. Nobbs centrait devant le but mais Jenner ne pouvait pas reprendre. Le danger se précisait devant le but de Sotgiu. Les entrées dans le cercle se multipliait. Anne-Sophie Vanden Borre concédait un pc. Les Australiennes jouaient la phase la balle revenait vers la donneuse Nobbs qui tirait sur Sotgiu. Un nouveau pc était sifflé peu après. Il en donnait un autre. Keny le tirait, la balle était stoppée par sotgiu. Stewart smatchait dans le but mais les arbitres avaient sifflé avant pour une faute offensive. L'Australie faisait appel à la vidéo et obtenait un pc. Sotgiu dégagait la balle. Les Australiennes utilisaient bien toute la partie du terrain, faisant circuler la balle sur toute la largeur du terrain. Commerford en profitait pour semer la zizzanie dans le défense. heureusement pour les Panthers, le dernier geste des aussie faisait défaut. Alors qu'il restait moins d'une minute à jouer, Commerford débordait sur la droite et centrait dans le cercle. Personne ne pouvait reprende et Lawton récupérait la balle et jouait dans le cercle. Claxton déviait au point de stroke et Gabi Nance marquait dans le goal de Sotgiu. Ce but récompensait la domination des Australienne durant ce quart temps avec 12 pénétrations dans le cercle contre deux et 4 pc pour.

Quatrième quart-temps (1-1)

Alexia T'Sersevens obtenait un pc. Duquesne le transformait, son tir passait sous le corps de Lynch. Les trombes d'eau ont obligé les joueuses à recourir aux shoots plutôt qu'aux passes courtes. Lawton remontait la balle sur la droite et tirait en revers sur Sotgiu. Les Belges souffrent depuis la mi-temps face au jeu physique des Australiennes. Vandermeiren imitait Lawton et passait de sa défense au milieu du jeu. La balle revenait vers raye dans le cercle qui tirait. Son tir touchait une défenseuse, la balle était jugée dangereuse. Raye faisait appel à la vidéo qui confirmait la décision de Mme Church. La Belgique perdait son appel à la vidéo. Les Belges jouaient le contre, l'Australie la puissance de ses milieux de terrain. Gabi Nance forcait un pc. Il restait moins de deux minutes à jouer. Weyns touchait la balle du pied en tant que première sorteuse. Les pc s'enchainaient. La Belgique se dégageait. Sotgiu sortait le grand jeu à quelques secondes de la fin. Les panthers tenaient le coup.. Place à la séance des shoot-out avec D'Hooge dans le but.

Versavel transformait avec brio, tout comme Duquesne et Nelen (toutes les deux avec des tirs en revers dans la lucarne). Seule Kenny inscrivait le sien pour les Autsraliennes. Les Panthers remportent les SO.

Australie: Lynch; Kenny, McMahon, Nobbs, Commerford, Claxton, Taylor, Malone, Lawton, Kershaw, Jenner; puis Nance, Peris, Stewart, Wilson, Chalker, Bone et Bartram

Belgique: Sotgiu; Vandermeiren, Puvrez, Duquesne, Rasir, Nelen, Englebert, Limauge, Struijk, Weyns, Versavel; puis Raye, 'T Sersevens, Hillewaert, Leclef, Ballenghien, Vanden Borre et D'Hooghe

Les arbitres: Mme A. Church (NZ) et M. Joubert (FR)

Les cartes vertes: 36' Hillewaert, 48' Limauge

Les buts 45' Nance (1-0), 47' Duquesne sur pc (1-1)

Shoot-out: Versave (1-0), Stewart (1-0), Ballenghien (1-0), Nance (1-0), Raye (1-0 but annulé après appel à la vidéo), Kershaw (1-0), Duquesne (2-0), Kenny (2-1), Nelen (3-1)