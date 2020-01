Le choc entre les numéros 1 et 2 s’est terminé sur un nul 2-2 et une victoire aux shoot-out des protégés de Shane Mac Leod. Les Belges ont dominé les trois-quarts de la rencontre en pratiquant un hockey tout en maîtrise. Le but de Briels en début de second quart ne fut toutefois pas suffisant lorsque les Australiens sont parvenus à faire déjouer les Belges : ils renversaient la situation en deux minutes en vue du terme. Mais un dernier rush et un tir rageur de Dohmen dévié par Denayer à 90 secondes du coup de sifflet final leur offrait les shoot-out.

(...)