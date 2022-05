Exit le championnat de Belgique. Place désormais à un mois de Pro League qui offrira dix matchs en moins de trente jours aux Red Lions.

Vendredi, sur la Wilrijkse Plein, les fans découvriront deux nouveaux visages : Guillermo Hainaut et Arno Van Dessel. Ces jeunes talents profitent notamment des nombreux forfaits. Les Reds qui disputent le play-off aux Pays-Bas - Hendrickx, A. Van Doren, Poncelet et Dockier - jouent leurs demi-finales retour dimanche. On ajoute les forfaits pour blessure de Kina, Luypaert, van Aubel et T. Stockbroekx ainsi que la maladie de Charlier.



(...)