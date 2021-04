Le Canada a poursuivi son tour de chauffe à Anvers. Scott Tupper and co, présents en Belgique durant trois semaines, ont été largement dominés par les Red Lions. L’affiche était intéressante vu que les deux nations figurent dans la même poule olympique. Les Canadiens ont pu mesurer l’écart qui les séparait du top mondial. Les Belges ont reçu une occasion de jouer face à une équipe qui forme un bloc à 11 à l’arrière.

Pasha Gademan a fait monter ses 18 joueurs alors que Shane McLeod n’a utilisé que 15 Reds. D’ailleurs, il n’avait repris que 16 Lions dont Vandenbroucke qui n’est pas monté.

Sur la feuille de match, la présence de Nicolas Poncelet était une petite surprise vu que le défenseur du Léo venait de jouer deux matchs en EHL. "Je me sens en bonne forme", nous expliquait le médaillé de bronze européen. "Je prends tout ce qu’on me propose. Je suis toujours partant pour disputer un match de haut niveau."

Face au Canada, les Belges ont d’abord pris le temps de faire bouger le bloc défensif avant de planter quelques accélérations qui ont souvent fait mal. Ils ont dominé sans surprise les débats durant les 60 minutes. "Le Canada ne constitue pas notre rival lors des JO", poursuit Nicolas Poncelet. "C’était intéressant de les affronter car nous ne les avions plus joués depuis longtemps. En plus, nous n’avons pas l’habitude de défier une nation qui joue si bas. Nous avons dû imposer notre press et mettre du rythme dans la partie."

Le but de Sébastien Dockier valait le détour. Sur une récupération aérienne d’un centre, il a smashé la balle avec une rare puissance. Sur les 4 pc, les Reds n’ont pas montré de nouveautés.

Après la rencontre, les deux équipes avaient prévu une séance de shoot out. Vanasch a, à nouveau, rappelé qu’il était le maître en la matière, notamment sur la tentative audacieuse de lob ! Côté belge, Cosyns et Meurmans ont manqué la cible.



Belgique : Vanasch ; Luypaert, De Sloover, Hendrickx, Poncelet ; Gougnard, Dohmen, Denayer ; van Aubel, T. Stockbroekx, Dockier ; Puis Charlier, Boccard, Meurmans, Cosyns. Pas monté : Vandenbroucke.

Canada : Vandenbossche ; Tupper, Pereira, B. Panesar, Guraliuk, Johnston, Wallace, Pearson, J. Smythe, Kirpatrick, S. Panesar ; Puis Scholfield, Boothroyd, Bissett, I. Smythe, Cabral, Coombs (GK)

Arbitres : M. S. Michielssen et Mme C. Martin-Schmets

Les buts : 3e Stockbroekx (1-0), 7e Scholfield (1-1), 17e Stockbroekx (2-1), 32e Dockier (3-1), 39e Charlier (4-1), 42e Luypaert sur pc (5-1), 48e Dockier (6-1), 53e Charlier (7-1), 55e Hendrickx sur pc (8-1).

Shoot out : Cosyns (0-0), Johnston (0-0), Denayer (1-0), Wallace (1-0), van Aubel (2-0), Panesar (2-1), De Sloover (3-1), Tupper (3-1), Meurmans (3-1), Guraliuk (3-2).