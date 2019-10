Les belges rencontraient mardi 15/10 l’Irlande à l’occasion d’un match amical.



Les belges, déjà qualifiés pour les JO de Tokyo jouaient un jeu sans pression. L’occasion pour eux de tester de nouvelles situations de jeu et de nouveaux joueurs. Un bon entrainement également pour l’Irlande qui jouera sa place pour les JO de Tokyo fin octobre contre le Canada à Vancouver.

Belgique-Irlande 6-0

Belgique : L. Van Doren; Stockbroeckx, A. Van Doren, Boccard, Luypaert, De Sloover, Hendrickx; Dohmen, Denayer, Gougnard, Meurmans, Wegnez ; Briels, Plennevaux, Dockier, Charlier, Van Aubel

Irlande : D. Harte, Fitzgerald ; Loughrey, Cole, Harte, Bell ; John Jackson, Cargo, O’Donoghue, Murray, Robson, Walsh ; Peter Caruth, Nelson, Magee, DuncanTim Cross, John McKee, Walker, Walsh, Stephen Cole

Arbitres : MM. Laurent Dooms, Michael Pontus

Buts : 5e Hendrickx sur pc (1-0), 15e Charlier (2-0), 22eHendrickx sur pc (3-0), 37e Charlier sur pc (4-0), 51e Van Doren (5-0), 57e Briels (6-0)

Premier quart-temps (2-0)

Première attaque coté Irlande mais loupée. 1er pc sifflé à la 3e pour la Belgique qui n’est pas converti mais un pc est à nouveau sifflé. But d’Hendrickx à la 5e sur pc (1-0). Pour le moment, les deux équipes se valent sur le terrain malgré une légère dominance des belges qui sont plus offensifs. Wegnez tente une attaque accompagné de Plennevaux et Briels, qui ne prend pas. Bel arrêt de Van Doren en fin de quart-temps sur un tir irlandais. Les belges se ressaisissent. Denayer cherche une déviation de Briels. Cette occasion ratée est ensuite suivie d’un but de Charlier (2-0), accordé après une discussion entre les arbitres Dooms et Pontus.

Deuxième quart-temps (3-0)

3e pc du match à la 22e pour les Red Lions qui était converti par Hendrickx à nouveau (3-0). Dans ce deuxième quart-temps, les belges sont quasi omniprésents dans les 25 de l’équipe adverse. Tir aérien de Plennevaux, trop haut. Stockbroeckx sort du terrain après une blessure.

Troisième quart-temps (4-0)

Ce troisième quart-temps débute par un pc pour l’Irlande à la 32e. Les irlandais se réveillent. Le pc sera arrêté par Loic Van Doren. Charlier tente un tir mais celui-ci passe au-dessus de la cage du gardien. Un pc est sifflé pour les Red Lions à la 37e. Celui-ci est converti par Cédric Charlier (4-0). Nouveau pc pour les belges sifflé à la 40e. Mais celui-ci ne passera pas dans les filets de Harte.

Quatrième quart-temps (6-0)

Tir de Walsh trop à gauche du goal de Van Doren. On observe que les belges dominent clairement la fin de match. Pc à la 51e pour les Red Lions. En deux temps car c’est Arthur Van Doren qui marquera à la 51e (5-0). Le jeu ne se passe quasiment plus que dans les 50 de l’Irlande. Magnifique tir de Briels qui entre dans le goal à la 57e (6-0). Celui-ci conclut la fin du match.