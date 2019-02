Premier quart-temps : 0-0





Surprise au coup d'envoi : c'est Loïc Van Doren qui garde la cage des Red Lions. Pas à cause d'une blessure de Vanasch, puisqu'il est sur le banc, Sans doute Shane McLeod veut-il faire tourner au maximum son effectif. Nicolas Poncelet est également de la partie, Par rapport à la composition de départ contre l'Argentine, il remplace Kina mais dans le noyau, il prend en fait la place de Dockier, absent contre l'Argentine.

Le stade est très loin d'être rempli pour voir les champions du monde. Dès la 2e minute van Aubel centre pour Briels qui pousse l'adversaire à la faute et obtient un premier pc, tiré par Boon (Hendrickx n'est pas sur le terrain) et sauvé par la défense néo-zélandaise. Après 8 minutes, un revers de Dockier contraint Enersen à la parade. Deux minutes plus tard, un débordement de Charlier à droite ne peut être conclu par Briels.





















Belgique : L. Van Doren, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover, Poncelet, Denayer, Wegnez, Boccard, Boon, Briels, van Aubel, puis Charlier, Kina, Dockier, Meurmans, Hendrickx et Plennevaux.





Arbitres : MM. A. Kearns (Aus) et G. Montes de Oca (Arg).

Nouvelle-Zélande : Enersen, Lett, Miskimmin, Ross, Woods, Child, J. Panchia, Tarrant, McAleese, Jenness, Inglis, puis Brydon, Thomas, Newman, Sarikaya, Wilcox et A. Panchia.