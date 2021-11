Depuis 2013, Néerlandais et Belges se sont affrontés à 21 reprises avec un bilan de neuf victoires pour les Red Lions et deux partages. L’affiche est devenue un classique qui s’est transformé en sommet mondial depuis cinq ans. Ces dernières années, les Belges ont pris un ascendant lors des plus grands tournois comme les JO ou la Coupe du monde (3 victoires à 0). Seule la Pro League permet au Pays-Bas de garder un bilan très équilibré.