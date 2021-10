Non, non rien a changé. On attendait de voir le visage des Red Lions qui devaient digérer ce premier match dans la peau du champion olympique et sous les ordres de Michel Van den Heuvel.

"Nous n’avons rien changé", analyse Gauthier Boccard. "L’objectif reste de poursuivre sur notre lancée. Mich a gardé le même style de jeu tout en montrant sa personnalité. Il est plus actif et plus dans l’émotion."