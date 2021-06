Les Red Lions ne sont pas encore en demi-finale. Après la victoire contre l’Espagne, tout semblait facile, mais cette défaite contre l’Angleterre vient comme un cheveu dans la soupe. Certes, rien n’est perdu. Non seulement on ne voit pas très bien comment l’Espagne viendrait à bout de cette Angleterre inspirée, qui n’est pas encore qualifiée non plus. Mais surtout, les Red Lions conservent toutes leurs chances en main : une victoire par quatre buts d’écart contre la Russie sera de toute façon suffisante pour se qualifier en demi-finale.