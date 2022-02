"Les Argentins nous ont montrés samedi qu'ils pouvaient être dangereux si nous jouions en mode club comme en championnat de Belgique", a expliqué Victor Wegnez, désigné homme du match par la fédération internationale. "Ce dimanche, nous avons réellement endossé notre maillot international. Nous avons surtout remis en place une vraie structure défensive et c'est cela qui a fait la différence. Nous avons néanmoins dû faire face à nouveau à des décisions arbitrales litigieuses en fin de partie, mais avons cette fois su nous montrer plus fort et repartons avec les 3 points et une 'clean sheet', ce qui est le principal."

Samedi, les troupes de Michel van den Heuvel avaient essuyé leur seconde défaite de la compétition contre les "Leones" en s'inclinant sur le fil 2-1. Au classement provisoire, les Red Lions, tenants du titre en Pro League, totalisent 10 unités sur 18 et pointent en 4e position. Le prochain rendez-vous international des N.2 mondiaux n'est programmé que fin mai, avec un double duel contre l'Espagne à Wilrijk (20-21 mai). "Pas grave, ces trois mois de championnat en club vont nous faire du bien et nous aurons tout le loisir de monter en puissance en mai et en juin avec 10 duels de Pro League au menu", a conclu Wegnez.