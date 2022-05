Michel Van den Heuvel n’apportait pas de modification dans son noyau par rapport au match d’hier. Malgré les absences des joueurs impliqués dans les PO aux Pays-Bas et les blessés, le noyau des Red Lions a fière allure tout en laissant la possibilité aux jeunes comme Van Oost, Van Dessel, Onana ou encore Hainaut de s’exprimer.

Après moins de trois minutes, Gougnard s’arrachait pour déborder sur la droite. Il passait la balle vers De Kerpel qui remisait pour Cosyns qui tirait en un temps vers le but. Rafi dégageait la balle du sabot. Après 7 minutes de jeu, la Belgique ouvrait le score. De Sloover adressait un flat de ses 50 vers Ghislain. Le jeune attaquant du Watducks dribblait sur la ligne de fond pour centrer en retrait vers Boon qui catapultait la balle dans les filets de Rafi. La balle circulait bien entre les joueurs. A la 10ème, l’Espagne héritait du premier pc de la rencontre. Miralles envoyait un obus mais il était trop central, Van Doren détournait l’envoi du gant. Un nouveau beau mouvement orchestré par la Belgique, impliquant Wegnez, Ghislain et Onana permettait à ce dernier de tenter sa chance. Il manquait le cadre mais obtenait un pc pour un pied. Sur le pc, le premier tir de Nico De Kerpel était repoussé. La balle revenait chez le Lierrois et il la faisait circuler. Onana, d’un tir en revers, doublait la mise sur cette phase.

(...)