Depuis leur finale lors des Jeux olympiques de Rio, les Red Lions sont concentrés sur Tokyo. L’attente a duré 5 années durant lesquelles ils ont gommé les quelques faiblesses qui leur ont coûté la médaille d’or en 2016. Si le groupe a été peu modifié, il s’est surtout considérablement élargi. Seuls les retraités Truyens et Van Strydonck ainsi que les non-repris Cosyns et Stockbroekx ont disparu de la sélection. Shane McLeod a rajeuni certains cadres en incorporant Kina, Wegnez ou encore De Sloover qui donnent l’impression d’être là depuis une décennie.

Dans la catégorie des anciens, Felix Denayer joue son rôle de guide. Il ne se plaindra jamais de la chaleur, de la pandémie ou du terrain. "J’ai l’impression que nous nous sommes bien préparés", dit-il en évoquant la chaleur. "Le terrain est rapide, ce qui nous aidera à imposer notre jeu à la balle. Quant au coronavirus, nous avons l’habitude."

Le huis clos n’est pas de nature à l’inquiéter. "Bien sûr, je regrette l’absence des spectateurs. Tokyo a construit de magnifiques stades qui seront vides. J’aime jouer dans une bonne ambiance. Nous ne jouerons pas moins bien pour autant."

Désigné porte-drapeau belge, il ne pourra pas se soustraire à la cérémonie d’ouverture, ce qui est fâcheux vu que les Red Lions jouent samedi en fin de matinée. "J’ai été un peu surpris. Je fais confiance à mon staff. Je sais qu’il est prévu que j’arrive le plus tard possible pour partir le plus vite. Je suis très honoré. J’ai reçu beaucoup de messages. J’aurais aimé que tous les Red Lions soient là, mais notre match contre les Pays-Bas est important."