Les Red Lions ont été déclarés vainqueurs de la deuxième édition de la Hockey Pro League.



En raison de la pandémie de coronavirus, certains matchs ont été annulés et ne pourront se jouer. Après la journée de dimanche, il ne restera ainsi que la double confrontation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande les 26 et 27 juin au programme. Par conséquent, les Red Lions, leaders du classement, sont déclarés vainqueurs. Ils disputeront leur denier match dimanche contre les Pays-Bas à 16h30. Un peu plus tôt (14h00), toujours à Anvers, les Pays-Bas, victorieux du tournoi féminin, joueront leur dernier match contre les Red Panthers.

"La Belgique chez les messieurs et les Pays-Bas chez les dames seront couronnés champions dimanche. Les trophées de vainqueurs, cependant, ne leur seront remis qu'après les tout derniers matchs de la ligue", a indiqué la FIH.