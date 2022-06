Les Red Panthers ont battu 2-1 l'Inde (FIH-6), dans leur 11e match de Hockey Pro League, samedi à Wilrijk. L'équipe féminine belge de hockey a livré une prestation convaincante face aux demi-finalistes des JO de Tokyo. Leur domination sur l'ensemble de la rencontre a été telle que les Red Panthers auraient dû mener par 3 à 4 buts d'écart avant le dernier quart-temps où une erreur défensive a permis aux Indiennes de sauver l'honneur, sans mettre le succès belge en danger.

Les buts belges ont été marqués par Barbara Nelen (3e) et Ambre Ballenghien (35e). Cette dernière a touché le poteau adverse à deux reprises en deuxième mi-temps. Les Indiennes ont sauvé l'honneur dans le dernier quart-temps sur une erreur défensive (48e).

L'Argentine s'offre le titre, les Belges à la 6e place

A la suite de cette défaite, l'Inde, 3e au classement mais avec un grand déficit de match, ne peut désormais plus rejoindre l'Argentine, leader avec 38 points (tout comme les Pays-Bas, 2e), consacrant les Sud-Américaines championnes de la saison 2022 de Pro League. Côté belge, grâce à ce succès, leur 5e dans la compétition, les Belges, 8e mondiales, totalisent 16 unités et remontent à la 6e place (sur 9 équipes). Les joueuses de Raoul Ehren devraient également remonter au classement mondial, à la 7e ou même 6e place, aux dépens de l'Espagne et de leurs adversaires du jour.