Les Red Panthers, l'équipe nationale dames de hockey, a battu 4-2 l'Irlande, 8e nation mondiale lors de leur deuxième rencontre de préparation à Dublin, mercredi en Irlande.

La Belgique, qui après son premier succès 2-0 lundi contre la Corée du Sud (FIH-11) remporte ce tri-nations, termine ainsi parfaitement sa préparation pour les prochains deux matchs qualificatifs pour les JO de Tokyo, contre la Chine (FIH 10), les 25 et 26 octobre à Changzhou, vers où les Belges s'envoleront vendredi après-midi de Zaventem.

Les joueuses de Niels Thijssen ont rapidement mené contre les Irlandaises, qui les avaient privées de la cinquième place de leur dernier Euro d'Anvers (défaite 1-2 en match de classement).

En deux minutes de temps, Alix Gerniers (2e) et la capitaine Jill Boon (3e) ont donné l'avance à la Belgique qui a toutefois concédé un but sur pc en fin de 1er quart-temps via Hannah Matthews (15e).

Ana O'Flanagan a égalisé dans le 2e quart (26e), mais Stephanie Vanden Borre a immédiatement permis à la Belgique de reprendre les commandes (27e). La même Gantoise a assuré le succès des Panthers sur pc en fin de partie (50e).

L'équipe nationale dames tentera fin de semaine prochaine de se qualifier face à la Chine pour ses deuxièmes JO de son histoire, après Londres 2012.

L'Irlande accueillera elle le Canada (FIH-15) de Giles Bonnet, contre qui les Panthers se sont imposées 2-0 mercredi dernier en amical à Wilrijk, suivi d'une courte défaite jeudi (0-1).