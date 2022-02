Face à une des meilleures nations du hockey féminin, la Belgique a livré une bonne rencontre. Les joueuses sortaient d’une préparation intense, et on a rapidement remarqué qu’elles étaient bien affûtées. Si l’Argentine ouvrait le score à la dixième minute après un effort sur le côté gauche de Trinchinetti, les joueuses de Raoul Erhen ne baissaient pas les bras et réagissaient directement. Sur pc, la capitaine du jour, Alix Gerniers, déviait la balle dans le plafond du but de Succi, auteure préalablement d’un arrêt superbe sur un pc de Ballenghien.